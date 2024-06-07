نزالات مشتعلة في رابطة المقاتلين المحترفين

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، عن قائمة نزالات السلسلة الثانية من بطولة دول «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي ستقام الأربعاء المقبل في الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض.

وتتضمن قائمة السلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، مقاتلين من فئتي الوزن الخفيف والمتوسط، يتنافسون في نظام «البلاي أوف» الإقصائي المبتكر الحاصل على براءة الاختراع.

وفي الحدث الرئيس لوزن المتوسط، يواجه جراح السيلاوي، المقاتل المخضرم وصاحب ألقاب عدة والمعروف بلقب «الأسد الأردني» الذي سجل (19 فوزاً وست تعادلات)، نظيره العراقي بشار ثائر (سبعة انتصارات وتعادلين)، وكلا البطلين لم يتذوق طعم الخسارة.

وفي فئة الوزن الخفيف، يواجه اللبناني جوش توجو، الذي سجل (13 فوزاً وخمسة تعادلات)، مع الإيراني محسن محمد صيفي (أربعة انتصارات وتعادلين).

فيما ستعود السعودية هتان السيف، القادمة من المشاركة حديثاً في النسخة الأولى من دوري الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) لرابطة المقاتلين المحترفين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى القفص الذكي، لخوض نزال حماسي آخر في وزن الذرة للسيدات.