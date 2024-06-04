نادي «إيه سي ميلان» يفتتح أكاديمية في دبي

أعلن نادي «إيه سي ميلان» عن افتتاح أكاديميته الجديدة في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية «بول بيست».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لنادي «إيه سي ميلان» جورجيو فورلاني، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة.

وقال سعيد حارب: «هذه الأكاديمية ستكون إضافة كبيرة لقطاع أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، والذي يضم أكاديميات لأندية عالمية شهيرة من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي من إنجلترا، وأياكس الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني، وغيرها الكثير، والتي تعمل جميعاً من أجل إتاحة الفرصة لجميع الناشئين لممارسة كرة القدم واكتشاف الموهوبين وتطويرهم، وكذلك استقطاب الموهوبين من أبناء الدولة ومن مختلف الجنسيات الذين يعيشون في الدولة ويجدون فيها كل سبل التطور والنجاح».