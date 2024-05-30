الألماني فليك: تدريب برشلونة حلم تحقق

أعلن نادي برشلونة، أمس، تعيين الألماني هانزي فليك، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم لموسمين حتى 2026. ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب منتخب ألمانيا، وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة، بعدما أخفق العملاق الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز، الذي أقيل يوم الجمعة الماضي.

وقال برشلونة في بيان صحافي إنه «اختار رجلاً يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات، وفاز بكل شيء تقريباً في عالم التدريب».

في المقابل، قال هانزي فليك في تصريح صحافي: «إنه يتشرف بتدريب برشلونة.. وإنه حلم تحقق».

ووعد الفريق بالسعي لتحقيق الألقاب خلال الموسم المقبل، وقال: «أتطلع لبدء العمل لمصلحة هذا النادي الرائع. منذ وصولي، رأيت أن الجميع يحب هذا النادي ويبذل قصارى جهده من أجل نجاحه. في الفريق الأول، هناك مزيد جيد من اللاعبين المخضرمين واللاعبين الشبان الموهوبين. وأعتقد أن علينا العمل كي نتمكن من التحسّن، فزت ببضعة ألقاب مع بايرن ميونيخ، وسأسعى إلى تحقيق الأمر نفسه مع برشلونة».

وسبق لفليك (59 عاماً) أن تألق مع بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020 حين فاز معه بستة ألقاب، وهي: الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية. وبعده درب منتخب ألمانيا، لكنه تعرّض معه لصدمة الخروج من الدور الأول في مونديال قطر 2022، ثم أُقيل من منصبه بعد ذلك في سبتمبر الماضي.

. أفضل إنجازات هانزي فليك كانت في موسم 2020 حين أحرز 6 ألقاب مع بايرن ميونيخ الألماني.