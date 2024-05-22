سباق دلما للمحامل الشراعية ينطلق الجمعة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً، تحديد موعد انطلاق السباق يوم الجمعة المقبل.

ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث.

وبدأت المحامل الشراعية في التوجه نحو جزيرة دلما، استعداداً لانطلاق السباق، حيث كان في استقبالها اللجان المنظمة في الجزيرة، من أجل الاطلاع، ولتجهيز كل الترتيبات في جزيرة دلما، والإشراف على الإجراءات المسبقة قبل انطلاق السباق.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للسباق 30 مليون درهم.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها الصادر أمس، أن سباق دلما التاريخي هو الأغلى والأطول بين سباقات المحامل الشراعية، حيث تبلغ مسافته الكلية 68 ميلاً بحرياً (ما يعادل 125 كيلومتراً).