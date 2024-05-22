دبي تستضيف برنامجاً واقعياً لاكتشاف مواهب «الكريكيت»

تستضيف دبي أول برنامج تلفزيوني واقعي لاكتشاف المواهب الرياضية في رياضة الكريكيت، الذي تنظمه مؤسسة (واي إس سي إي) التي يملكها أسطورة الكريكيت يوفراج سينغ، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة إس إس إف، ويتم فيه استعراض مهارات المواهب الرياضية الشابة من منطقة الشرق الأوسط، واختيار الأفضل من بينهم، لضمهم إلى أقوى فرق الكريكيت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أسطورة الكريكيت الهندي يوفراج سينغ، سفير كأس العالم للكريكيت، وخالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، بحضور مدرب فريق الإمارات للكريكيت، لالشاند سيتارام راجبوت، ونجم الكريكيت الجنوب إفريقي، عمران طاهر، والممثل الهندي الشهير، رانفيجاي سينغ، ونجم الكريكيت الباكستاني، صبحان أحمد، ورئيس دوري الكريكيت (دي بي ورلد آي إل تي 20)، ديفيد وايت.

والتقى أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، يوفراغ سينغ واللجنة المنظمة للمبادرة، حيث ثمن جهودهم، وأكد الحرص على توفير كل سبل النجاح لهذا البرنامج الذي ينسجم مع سياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وكذلك مع تنامي شعبية وأعداد ممارسي رياضة الكريكيت في الدولة.

من جانبه، قال خالد العور: «نعتز بأن تكون دبي ملتقى للمواهب في مختلف الرياضات، حيث أطلقت الحكومة الرشيدة سياسة استقطاب المواهب في جميع مجالات الحياة، ومن بينها المجالات الرياضية، إذ أسهم مجلس دبي الرياضي في تحقيق أهداف هذه السياسة، فخورين بأن نشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تستقطب المواهب في مختلف الرياضات، ومن بينها الكريكيت».

وأضاف: «أصبحت دبي مركزاً إقليمياً عالمياً في رياضة الكريكيت، فإلى جانب وجود مقر المجلس الدولي للكريكيت والاتحاد الآسيوي للكريكيت في دبي، هناك أيضاً مباريات دولية تقام في دبي، وتزداد شعبية هذه الرياضة وعدد ممارسيها».

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج إقامة فترة تدريبية مكثفة، تتخللها سلسلة من المباريات المفعمة بالإثارة والواقعية، حيث تطبق ثمانية فرق تتميز بهيكل فريد يجمع بين الجنسين، مهاراتها المكتسبة حديثاً، وتتألف الفرق من لاعبين من فئات تحت 19 سنة وتحت 16 سنة، وفريق السيدات يتنافسون معاً في صيغة متوازنة من 10 أشواط، ليعزز هذا النهج المبتكر العمل الجماعي، ويحتفل بالمهارات المتنوعة داخل المنطقة.