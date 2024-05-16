منصور بن محمد: الوصل والنصر يستحقان المنافسة على لقب البطولة الأغلى

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، بمناسبة وصول الناديين إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم والتنافس للفوز بأغلى البطولات.

وقال سموه إن «الوصول إلى المباراة النهائية لأغلى البطولات إنجاز يستحق التهنئة والإشادة، وتثمين الجهود التي بذلتها إدارتا الناديين الكبيرين وكوادرهما الفنية والتدريبية واللاعبين، لتحقيق طموحات جماهيرهما الكبيرة والوفية، وإضافة أغلى الكؤوس لقائمة إنجازات كل منهما». وأكد سموه أن «فريقي الوصل والنصر يستحقان المنافسة على لقب البطولة الأغلى على قلوب الإماراتيين».

وأضاف سموه أن «أنظار جميع عشاق كرة القدم في دولة الإمارات ستتجه يوم غد إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين العزيزة لمتابعة النهائي الكبير والمرتقب، ومعهم أنظار جماهير كرة القدم العربية التي تابعت التطور الكبير لكرة القدم في الدولة وقوة منافساتها وجودة المستويات الفنية التي تقدمها فرقنا»، كما أكد سموه أن الأنظار ستتجه مرة أخرى إلى الاستاد نفسه في 25 الجاري لدعم وتشجيع ممثل الإمارات فريق العين في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الساعي للفوز بلقبه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وثمّن سموه دور جماهير ناديي النصر والوصل في دعم فريقيهما خلال مشوار منافسات بطولة الكأس، وكذلك في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، والتي كان لها دور كبير في تقديم العروض الجميلة والنتائج الجيدة لكلا الفريقين، مشيراً سموه إلى أن حضور جمهور الفريقين في استاد هزاع بن زايد سيكون له أثر إيجابي في دعم الفريقين الكبيرين.

• رئيس مجلس دبي الرياضي يثمّن دور جماهير النصر والوصل في دعم فريقيهما خلال مشوار منافسات بطولة الكأس.