للمرة الخامسة.. استاد هزاع بن زايد يحدد بطل الكأس

يحتضن استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي الوصل والنصر، الجمعة المقبلة، وذلك للمرة الخامسة منذ افتتاحه عام 2014.

ويستعد استاد هزاع بن زايد الحائز على لقب أفضل ملعب في العالم لعام 2014، لاستقبال المواجهة الختامية في البطولة، بتوفير أفضل الخيارات لجماهير الفريقين لحضور المباراة والاستمتاع بها، لما يتميز به من إمكانات كبيرة، ومرافق عالمية.

وتم افتتاح الملعب الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج في يناير 2014، بمباراة ودية تاريخية بين فريقي العين ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت الاستضافة الأولى لكأس رئيس الدولة لكرة القدم في موسم 2014 - 2015 بين فريقي النصر وشباب الأهلي، والثانية في 2018- 2019 بين فريقي شباب الأهلي والظفرة، والثالثة في 2020 – 2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر، ثم جاءت الاستضافة الرابعة في 2021 – 2022 بين فريقي الشارقة والوحدة، إضافة إلى مباريات في بطولات عالمية مثل كأس العالم للأندية 2017، وكأس آسيا 2019، بالإضافة إلى الكثير من المباريات للمنتخبات الآسيوية والعربية والأفريقية والأندية.

كما حقق استاد هزاع بن زايد الذي تم تشييده وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مكانة متقدمة عربياً وقارياً وعالمياً في عالم كرة القدم، بتواجده ضمن التصنيف المتقدم عالمياً بما جعله وجهة بارزة للمنتخبات والأندية.