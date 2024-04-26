«اللجنة المنظمة» تضع خطط العمل لإنجاح سباق «القفال 33»

وضعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، خطط العمل لإنجاح السباق الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل. وينظم السباق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث سيتنافس نخبة المُلّاك والنواخذة والبحارة على امتداد أكثر من 50 ميلاً بحرياً على اللقب الكبير من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي.

وشهد فندق دبليو دبي الميناء السياحي، أمس، انعقاد الاجتماع العام التنسيقي بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي مشرف الحدث، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد ركن مروان المرزوقي من قيادة الحرس الوطني السرب الرابع. وتناول الاجتماع التفاصيل الخاصة بالسباق، كتوضيح البرنامج الزمني، وعرض موعد بدء التسجيل بدايةً من شهر مايو المقبل، ومواعيد التحرك نحو جزيرة صير بونعير مكان انطلاق الحدث، والتي ستتحدد على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد. وخلص الاجتماع إلى وضع خطة عمل موحدة بإشراف اللجنة العليا المنظمة تعمل أولاً على دراسة جميع التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المحددة كموعد للسباق، والعمل على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين من المُلّاك والنواخذة والبحارة، وكذلك اللجان العاملة. ووقف الاجتماع على ترتيبات النقل التلفزيوني مع الشريك الإعلامي، مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى بقية الترتيبات الأخرى.

وحظي الاجتماع بحضور كبير من شركاء النجاح في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ودائرة الاقتصاد والسياحة (جدول فعاليات دبي) ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة نخيل وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية ومجموعة (في آي بي) للخدمات الطبية وستار لينك للاتصالات الفضائية ومؤسسة القفال.