تعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب الإندونيسية

وقعت الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم اليوم، في العاصمة أبوظبي، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ودفع الشراكة الإستراتيجية بينهما إلى مستويات جديدة، بما يتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الإدارية والتقنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، لخدمة الخطط الإستراتيجية للتنمية الرياضية، والارتقاء بالأداء في مختلف جوانب العمل الرياضي عبر تطوير البرامج والمبادرات الرياضية المشتركة من خلال التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وقع المذكرة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، وذلك بحضورالشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بدولة الإمارات، ووفد رفيع المستوى من مسؤولي قطاع الرياضة في إندونيسيا.