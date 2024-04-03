طاقم تحكيم إماراتي يدير مباريات في أولمبياد باريس 2024

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً إماراتياً دولياً ضمن 89 حكماً من الاتحادات الوطنية المختلفة، لإدارة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

ويضم طاقمنا الدولي كلاً من، حكم الساحة الدولي عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد.

وتمت عملية اختيار حكام مباريات أولمبياد باريس على أساس مهارات القيادة، والكفاءة والمعرفة الفنية، واللياقة البدنية، والأداء خلال المباريات القارية والدولية التي أداروها في السنوات الماضية.