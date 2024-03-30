«شرطة دبي» يتوّج بلقب «سلة الكراسي» في دورة ند الشبا

توّج فريق شرطة دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي، في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية».

وأقيم حفل تكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع، وتوج الفائزين سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، كما شارك في التكريم حسن المزروعي، مدير الدورة، وعدد من المسؤولين.

وحضر حفل التكريم ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم السفير الوطني لمنظمة اليونيسيف عضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في حكومة دبي.

وتم تكريم فريق شرطة دبي بالمركز الأول، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي، بفارق نقطة واحدة فقط، حيث كان الفريقان متقاربين في المستوى وتواصلت المباراة نقطة بنقطة حتى آخر دقيقة، لتنتهي بنتيجة 60–61، وحصل فريق «الهيئة الاتحادية» على الميدالية الفضية، كما حصل فريق مركز دبي لخدمات الإسعاف على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث، التي انتهت بنتيجة 43–32.

وشمل التكريم أيضاً الفائزين في بقية الرياضات الأخرى، وهي رياضات تحدي الموانع، وكذلك سباق الدراجات بمختلف فئاته، وسباق الجري. وتستمر منافسات البطولة التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، حتى 31 الجاري.