قرقاش: تكريم محمد بن راشد للدبلوماسية عفراء الهاملي لفتة وفاء لكفاءة وطنية

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدبلوماسية عفراء محش الهاملي لفتة وفاء لكفاءة وطنية نفخر بها وبإخلاصها وعطائها.

وكتب قرقاش عبر حسابه في منصة "إكس": "في الإمارات، لا يضيع عطاء المخلصين، ويظل تقديرهم نهجاً أصيلاً في دولتنا".

وأضاف: "وتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، للدبلوماسية عفراء محش الهاملي لفتة وفاء لكفاءة وطنية نفخر بها وبإخلاصها وعطائها".

وتابع:"نبارك لعفراء هذا التكريم المستحق، ونهنئ جميع المكرمين، فهم نماذج نفخر بها ونعتز بعطائها".