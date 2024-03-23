تتويج الفائزين في البطولة الرمضانية للهوكي الخماسي بالشارقة

توج فريق اوسكار بطلاً للنسخة الثالثة لبطولة الهوكي الخماسي الرمضانية التي نظمها اتحاد الامارات للهوكي بعد فوزه على فريق خليفة بنتيجة 5-2، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها على اللقب، وجرت المباراة في ملعب المدرسة الامريكية للإبداع في الشارقة ضمن فعاليات اليوم الختامي للبطولة بحضور عبد العزيز الحصان مدير أدارة الرياضة التنافسية ممثلا للهيئة العامة للرياضة وعبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الامارات للهوكي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقام اتحاد اللعبة بتكريم الجهات المشاركة في نشاط الاتحاد عموماً والمتعاونة في نجاح البطولة حيث كرم رئيس الاتحاد المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي ويمثلها فراس عدنان، كما قام خالد الظنحاني الأمين العام المساعد بتكريم حكام البطولة، وقامت فاطمة الرميثي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد بتسليم جائزة أفضل حارس في البطولة للحارس عدنان شكور وقامت منى الغزال رئيسة اللجنة النسائية بتسليم جائزة أفضل مدافع في البطولة للاعب محمد أسامة، وقام خالد مراد الأمين العام للاتحاد بتسليم جائزة هداف البطولة للاعب مهيتاب شفيق وقام أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية بتسليم جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب محمد حسن.

وقام الدكتور تامر عزالدين أخصائي شئون رياضية من الهيئة العامة للرياضة بتسليم كأس الفريق المثالي لمدير فريق توب لايون جاهانزيب أخطر.

وقام عبد الله سلطان الدح وعبد العزيز الحصان والسادة أعضاء مجلس الإدارة بتقليد الفرق الفائزة بالميداليات الملونة وكأس البطولة، وقام عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي بتقديم هدية تذكارية من اتحاد الإمارات للهوكي للسيد عبد العزيز الحصان مدير أدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة تقديرا للدعم المتميز الذي توليه الهيئة العامة للرياضة لاتحاد الإمارات للهوكي.

وعبر عبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي عن سعادتهم الكبيرة بما تحقق في النسخة الثالثة، مشيراً في ذلك لانتشار اللعبة عاماً بعد الآخر، وقال ان النسخة الحالية التي شهدت مشاركة 16 فريقا تعبر عن التطور الذي تسير فيه اللعبة ورغبة الشباب على الارتباط بالعبة، وقدم الشكر لكل الجهات التي تعاونت مع اتحاد اللعبة وساهمت في النجاح الذي تحقق، كما أشاد باهتمام الهيئة العامة للرعاية في المتابعة وحضور اليوم الختامي للبطولة.