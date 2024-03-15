«بنهسالي» بطل «تحدي دبي للبولو»

تُوّج فريق بنهسالي، بلقب كأس تحدي دبي للبولو، بعد فوزه على فريق الباشا، بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل خمسة، وذلك في المباراة الختامية للبطولة، التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. كما نال فريق الحبتور، كأس الترضية بعد فوزه على فريق باور هورس، بستة أهداف لأربعة أهداف ونصف.

وقام رئيس اتحاد الإمارات للبولو، محمد خلف الحبتور، بتتويج الفريق الفائز بالبطولة، وتكريم كل من، مانويل بيريز، بجائزة اللاعب الأكثر قيمة، وآزول كأفضل لاعب في المباراة النهائية.

وأشاد محمد الحبتور في تصريح صحافي بالمستوى الفني الذي خرجت عليه المباراة النهائية، مؤكّداً أن: «البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد في الفترة الأخيرة أسهمت بصورة كبيرة في تطور مستويات اللاعبين».