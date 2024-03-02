دبي تستضيف دوري «كاراتيه كومبات 46» أبريل المقبل

تستضيف دبي دوري «كاراتيه كومبات 46» وهو دوري الكاراتيه الاحترافي الأول في العالم الذي يُقام بتقنية التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، وينطلق في 20 أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي في تصريح صحافي: «يسعدنا انضمام البطولة إلى قائمة الفعاليات المميزة والعديدة التي تقام في دبي، وتؤكد مكانة دبي مدينة داعمة للرياضة وبيئة رائعة لظهور ونمو الفعاليات الرياضية المختلفة. ونحن حريصون على أن يحقق هذا الدوري المرموق النجاح، وأن تكون هذه بداية لمزيد من الاستمرارية والنجاحات للحدث».

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «يعد (كاراتيه كومبات) إضافة مثيرة إلى أجندة دبي لفعاليات الأعمال والترفيه والرياضة على مدار العام. وباعتبارها مضيفة للعديد من البطولات الكبرى، نمت دبي لتصبح وجهة رائدة للسياحة الرياضية». ويعد دوري «كاراتيه كومبات» أول دوري رياضي احترافي يتم التحكم فيه بواسطة رمز مميز، وهو رمز «KARATE $»، ويقام الحدث خلال أسبوع مؤتمر «توكين 2049».