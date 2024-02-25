3 ذهبيات للأردن في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

شهد اليوم الثاني من الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، المقام في الفجيرة، تألقاً كبيراً لنجوم الأردن بإحرازهم ثلاث ميداليات ذهبية. وجاء تفوق الأردن من خلال ذهبيات: عبدالرحمن حيمور في وزن تحت 61 كلغ، ثم أوس سيف في وزن تحت 68 كلغ، وكذلك في وزن تحت 76 كلغ من خلال وليد قطامش.

وفي أبرز النتائج الأخرى بالنسبة للمتوّجين بالذهب، فازت ضمن فئة الشباب (كاتا إناث)، الإيطالية مريم إدرار، والإندونيسي محمد أكيو عن فئة (كاتا ذكور).

وفي منافسات (الكوميتيه إناث) وزن تحت 48 كلغ توّجت تريزا بابا (اليونان)، وعاد لقب وزن تحت 53 إلى سيلا عبدالسلام (فرنسا). كما فازت في وزن تحت 59 كلغ، جولي أوروجوفا (أذربيجان). بينما ذهب لقب وزن تحت 66 كلغ إلى آنا هانا حسين (إيران).

حضر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، جانباً من منافسات اليوم الثاني، إلى جانب اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وعززت مصر رصيدها في البطولة بذهبية جديدة، من خلال وزن فوق 66 كلغ عن طريق هند شوقي. وفي منافسات الذكور لوزن تحت 55 كلغ توّج ميراس عبدالقدير (كازاخستان)، في حين ذهب لقب فوق 76 كلغ إلى الإيطالي فيدريكو سبينو.