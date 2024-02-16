منتخب الجودو يفتتح مشواره في «باكو غراند سلام» اليوم

يفتتح المنتخب الوطني للجودو، اليوم، مشاركته في بطولة «باكو غراند سلام»، التي تستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة 407 لاعبين ولاعبات يمثلون 64 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، هي الإمارات، والسعودية، والبحرين. تقام الجولة الافتتاحية بمنافسات الوزن الخفيف تحت 57 كغم، وتضم 32 لاعبة، وتشهد مشاركة لاعبة المنتخب باتسو التان، فيما يشارك لاعب المنتخب كريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كغم، ضمن الوزن الخفيف المتوسط.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن «لجنة الجودو بالاتحاد، برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، تعمل بكل جهد لتأهيل سبعة لاعبين للأولمبياد المقبل (باريس 2024)، وذلك على ضوء المشاركات المتبقية للمنتخب الأول قبل يونيو المقبل، بعد أن ضمن الاتحاد حتى الآن تأهل خمسة لاعبين لأولمبياد باريس».

تضم قائمة اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس كلاً من: نارمند بيان، بوزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، بوزن تحت 81 كغم، وظافر آرام بوزن تحت 100 كغم، وعمر معروف بوزن فوق 100 كغم، واللاعبة بشيرات خرودي بوزن تحت 52 كغم.