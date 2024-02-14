حمدان بن مبارك: منتخب «الشاطئية» استعد جيداً للمونديال

أكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، أن منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية استعد بصورة جيدة لمونديال الشاطئية، «حيث أقام عدداً من المعسكرات، وشارك في بطولات دولية ودية، وخاض عدداً من التجارب، ونأمل أن يحقق طموحات جمهوره في هذا الحدث الرياضي الدولي».

وتنطلق بطولة «كأس العالم لكرة القدم الشاطئية - فيفا 2024» غداً في «حي دبي للتصميم» وتختتم يوم 25 الجاري.

وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل واللجنة المنظمة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، والشركاء في مونديال كرة القدم الشاطئية، من أجل توفير كل أسباب النجاح لهذا الحدث الرياضي الدولي، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي والفيفا يعملون بروح الفريق الواحد من أجل أن تكون نسخة هذا الموسم مميزة في كل تفاصيلها.

ورحب بالوفود والبعثات والمنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكداً أن الدولة استعدت بصورة مميزة لهذه الفعالية الرياضية.

وقال: «نجدد ترحيبنا بكل جماهير المنتخبات في دار زايد، دار الأمان والعز والتعايش والتسامح، ونتمنى لهم إقامة ممتعة وسعيدة في بلاد السعادة. إن جمهور البطولة سيستمتع بطاقة المكان الإيجابية وسحر الجو في هذا التوقيت، فضلاً عن الإثارة والتشويق في كرة القدم الشاطئية، التي أخذت تعزز شعبيتها في كل أرجاء العالم».