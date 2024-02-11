منتخب الإمارات يحرز لقب بطولة العرب للشراع الحديث

حقق منتخب الإمارات لرياضة الشراع الحديث، إنجازا كبيراً، وتصدر الترتيب العام للبطولة العربية الـ 16 للشراع التي اختتمت أمس في الكويت، بحصده 5 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وميدالية فضية وميدالية برونزية). وشارك في البطولة، التي نظمها النادي البحري الكويتي، 75 متسابقا ومتسابقة مثلوا 13 دولة عربية.

وأحرز ميداليات الإمارات، خليفة الرميثي (ذهبيتين) في فئة اوبتمست تحت 12 عاما، واوبتمست الترتيب العام، فيما حققت ضحى البشر الذهبية الثالثة في فئة الكا 6 بنات، وفاز اللاعب الصاعد عبدالرحمن عبدالله البحري الميدالية الفضية في فئة اوبتمست تحت 12 عاماً، ونال حمزة آل علي الميدالية البرونزية في فئة الكا 7.

وتوج الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للشراع، الفائزين في الفئات الأربع (اوبتمست والكا 4 و6 و7) بحضور المستشار حمد المنصوري القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى الكويت، ومحمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للشراع، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية.