تتويج أبطال «مصارعة الذراعين» في الدورة العمالية الرياضية

فاز لاعبو شركات «ديزرت غروب» و«دلسكو» و«دتكو» بلقب بطولة مصارعة الذراعين التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة رياضية.

وتوج سعيد خان من «ديزرت غروب» بلقب البطولة لفئة الوزن الثقيل، فيما فاز محمد آشليك من «دلسكو» في منافسات الوزن الخفيف، وفي فئة الوزن المتوسط فاز جواد بت من شركة دتكو. وأدار تحكيم منافسات البطولة براديش ميثال البطل الدولي وبطل الإمارات لمصارعة الذراعين، وأنيل كومار بطل رفع الأثقال الدولي.

وفي ختام البطولة قام عبدالله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، بتكريم الفائزين، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة.