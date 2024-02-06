رمسـة مـلاعب

متحدث

انتقد مراقبون الطريقة التي يتعامل بها المتحدث الرسمي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الذين يغطون أنشطة النادي، إذ يرفض الرد على أسئلة واستفسارات متعلقة بالنادي، على الرغم من أن وظيفته تفرض عليه التعامل مع الإعلام بشفافية.

رفض

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين، أن الأمور بين اللاعب والنادي وصلت إلى طريق مسدود، بخصوص تجديد عقده، بعدما رفض النادي طلبات اللاعب المتعلقة بزيادة مدة العقد التي حددها النادي بموسم واحد قابل للتمديد، لكن اللاعب أصرّ على قراره.

احتكاك

استغرب مراقبون عدم تدخل الحكم الرابع، والبقاء من دون حراك، في حالة احتكاك حدثت بين لاعب في دوري الدرجة الأولى وبين دكة بدلاء الفريق المنافس، خلال مباراة في الجولة الماضية، ما كاد أن يتسبب في تطوّر الموقف لولا تدخل سريع من إداري الفريق.