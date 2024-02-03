براعم الجو جيتسو يبدعون في افتتاح البطولة الوطنية للمحترفين

انطلقت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بمشاركة واسعة لفئتي البراعم والأشبال، وسط حضور جماهيري غفير، وتواجد مميز للأسر والعائلات.

توج الفائزين عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

شهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من عمر (4 – 13) عاماً، في خطوة تعكس استراتيجية الاتحاد في استقطاب المواهب من الفئات السنية الصغيرة، ومنحهم الفرصة للظهور في مثل هذه الاستحقاقات الرياضية، والاحتكاك مع لاعبين من خلفيات وخبرات مختلفة، ما يسهم في إكسابهم الخبرة، واستدامة تطورهم في رياضة الجو جيتسو.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة تمكنت أكاديمية UAEJJ Arena من تبوؤ الصدارة، فيما حل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بالأداء المتطور والموهبة المتنامية للصغار والبراعم، وتمتعهم بالروح العالية على البساط، وقال: «إن أبرز العوامل التي ساهمت في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، تمثلت في الاستثمار الناجح في الفئات السنية الصغيرة وإفساح المجال أمامها للمشاركة في البطولات الاحترافية، ولطالما كان ذلك هدفاً استراتيجيا للاتحاد انطلاقاً من إيمانه بأن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في تطوير الرياضة وازدهارها على مستوى الدولة».

ونوّه الظاهري بالدور المحوري للأسر والعائلات في تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة ودفعهم إلى المشاركة في البطولات والمحافل المختلفة، بما يواكب توجهات الاتحاد ويدعم خططه على صعيد الكشف عن المواهب الصاعدة، لافتاً إلى أن دورهم يتخطى حدود الدعم والتشجيع من المدرجات إلى غرس قيم الانضباط والالتزام ومواجهة التحديات في كل نزال يخوضه الأبناء.

ويضيف الظاهري: التركيز على الفئات السنية الصغيرة من أبرز ملامح ومرتكزات استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاستدامة النجاح في تطوير الرياضة والكشف عن المواهب وبناء جيل من الأبطال. وعندما يبدأ البراعم والأطفال أولى خطواتهم على البساط، فإنهم يكتسبون قيم الرياضة الأساسية كالثقة بالنفس والانضباط والقدرة على التحمل ويخطون بثبات نحو تحقيق مسيرة احترافية متميزة، ويساهمون في تأسيس مجتمع رياضي مزدهر.

وتميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بالحماس والندية على البساط وسط هتافات الجماهير والعائلات التي حضرت لتشجيع أبنائها، وأشادت العائلات بالمبادرات المميزة للاتحاد التي تستثمر في الجيل الصاعد وتستشرف المستقبل عبر تنظيم البطولات والمعسكرات التدريبية ذات المعايير العالمية التي تساعد الأبناء على التقدم في الرياضة.

وتقام اليوم منافسات فئتي الشباب والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.