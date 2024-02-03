«كايت سيرف» في ضيافة شواطئ «جزر دبي»

تشهد شواطئ جزر دبي، اليوم، انطلاق فعاليات كرنفال (يوم دبي البحري)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وتبدأ اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات (كايت سيرف)، التي ينظمها النادي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وتشهد مشاركة عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات، يتقدمهم نجوم المنتخب.

ويتضمن برنامج المنافسات التنافس على ألقاب أربع فئات، منها فئتان اليوم، هما «توين تيب» (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، والأخرى هي «الاستعراض الحر» (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، فيما تستكمل مراحل البطولة يوم غد عبر فئة هايدروفويل (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، إضافة إلى «وينيغ فويل» (رجال وسيدات ومواطنون).

كما تقام ضمن الفعاليات سباقات مجتمعية في عدد من الأنشطة البحرية، مثل قوارب التجديف (كاياك) وألواح التجديف واقف لمختلف الفئات.