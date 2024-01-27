آمنة المهيري تلمع على المنحدرات الثلجية

سجلت النجمة الإماراتية آمنة المهيري، لاعبة المنتخب الوطني للتزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي (السنوبورد)، الظهور الإماراتي الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، بعد مشاركتها في التصفيات المؤهلة إلى الأدوار النهائية ضمن منافسات النسخة الرابعة للدورة المقامة حالياً بمدينة غانغوون في كوريا الجنوبية، بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 لجنة أولمبية.

وقدمت المهيري أداءً جيداً وحلّت في المركز الـ19، بعد خوضها جولتين بمشاركة 22 لاعبة، محققة ستة أمتار كأفضل نتيجة شخصية في إجمالي المحاولات، في وقت توجت اللاعبة النمساوية كارير حنا بالميدالية الذهبية، وحصدت النيوزيلاندية جورجالي لوسيا الفضية، وفازت التشيكية فولوبيتشوفا فانيسا بالبرونزية. وحقق لاعب المنتخب الوطني للتزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية أليكس استريدج، المركز الـ38 بين 63 لاعباً.

من جهته، أعرب رئيس لجنة التزلج في اتحاد الرياضات الشتوية محمد خادم، عن سعادته بمستوى الرياضيين المشاركين، وقدرتهم على المنافسة في مثل هذه المناسبات الرياضية الكبرى، وقال في تصريحات صحافية: إن «أولمبياد غانغوون محطة فرعية ومرحلة مهمة في الإعداد واكتساب الخبرات، تمهيداً للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في كورتينا بإيطاليا».

وأضاف: «أولمبياد غانغوون يأتي ضمن خطط اتحاد الرياضات الشتوية الرامية إلى فتح آفاق أوسع، لمشاركة أبناء الإمارات في المحافل العالمية»، مشيراً إلى أن «هذه المشاركة تأتي ثمرة الاعتراف الذي حصل عليه الاتحاد الإماراتي من الاتحاد الدولي لرياضة التزلج، وجهود (سكي دبي) التي أسهمت بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للاعبين».

محمد خادم: (سكي دبي) أسهم بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للاعبين.