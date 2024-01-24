مؤتمر صحافي لـ «كأس دبي للتحدي» غداً

أعلن مجلس دبي الرياضي إقامة مؤتمر صحافي يوم غدٍ في مقره عند الساعة 11 صباحاً، للكشف عن تفاصيل بطولة كأس دبي للتحدي لكرة القدم، التي تقام على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية: الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

ويقام الدور نصف النهائي الأول بين الفرق الإفريقية يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والرجاء، فيما يقام نصف النهائي الثاني يوم السبت المقبل بين الفرق الآسيوية (الأهلي ووهان)، على أن يتأهل الفائزان للنهائي يوم 28 الجاري، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته.