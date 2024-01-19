منتخب اليد يخسر أمام قطر.. ويستعد لليابان في «آسيا»

خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري (حامل اللقب) بصعوبة (21-25)، أمس، ضمن المجموعة الأولى في الدور الرئيس للبطولة الآسيوية الـ21، المقامة حتى 25 يناير الجاري في البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وبات المنتخب مطالباً بالفوز اليوم على نظيره الياباني، للحفاظ على آماله في التأهل للدور نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي بتأهل الأول والثاني عن كلتا المجموعتين للدور الرئيس، وبالتالي ستضمن أربعة منتخبات فقط حجز بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

وجاءت بداية المباراة قوية، خصوصاً من لاعبي المنتخب الوطني الذين نجحوا في أنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (12-8)، قبل أن ينجح المنتخب القطري في استعادة اتزانه، وفرض التعادل مع انتصاف الشوط الثاني (15-15) وأتبعها لاعبو «العنابي» باستثمار ناجح لتفوقهم من الناحية البدنية التي قادتهم حسم المباراة (25-21).