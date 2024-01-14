«أبيض اليد» يكتسح كازاخستان آسيوياً.. ويتأهل

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى دور الثمانية في البطولة الآسيوية الـ21 المقامة في البحرين، بعد فوزه الكاسح على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 39-15، أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وعزز «الأبيض» صدارته للمجموعة في المنافسات المؤهلة إلى كأس العالم 2025 المقررة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بحصده العلامة الكاملة برصيد أربع نقاط، من انتصارين، إذ كان قد تغلب في الجولة الأولى على منتخب هونغ كونغ (29-24).

ونجح المنتخب في بسط هيمنته على مجريات لقاء كازاخستان، بإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 12 هدفاً (17-5)، قبل أن يتمكن من توسيع الفارق في الشوط الثاني، وحسم نتيجة المباراة (39-15).

ويختتم المنتخب غداً دوري المجموعات بلقاء المنتخب البحريني، لتحديد المركزين الأول والثاني للمجموعة.