الفارسة فاطمة المري بطلة "الاسطبلات الخاصة" للقدرة في بوذيب

فازت الفارسة فاطمة جاسم المري، بلقب سباق القدرة للاسطبلات الخاصة لمسافة 100.6 كلم، والذي أقيم اليوم الجمعة، ونظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 187 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكنت بطلة السباق، من قطع المسافة الكلية على صهوة "بي إي بيرلي ميلين رينات" لاسطبلات "ام ايه بي" محققة 3:48:25 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.43 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة زبيدة علي باشا على صهوة "شارديل إليت"، لاسطبلات الكمدة محققة 3:48:42 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ديانا شوبيتا على صهوة "ايه تي ديال رينج شارجه" لاسطبلات الخيول، محققة 3:49:52 ساعة.

شهد السباق وقام بتتويج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.