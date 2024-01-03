اتحاد الكاراتيه يستعرض ترتيبات استضافة الدوري العالمي للشباب

استعرض مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه خلال اجتماعه بنادي ضباط شرطة دبي برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، الإجراءات والترتيبات الخاصة لاستضافة الدوري العالمي للناشئين وللشباب وتحت 21 سنة في ذلك الحدث العالمي للكاراتيه الذي سيقام بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير المقبل.

وقال اتحاد الكاراتيه، في بيان أمس، إن المجلس اعتمد الخطة المقترحة من الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة رئيس اللجنة الإعلامية د.عبدالله البادي بإعداد مركز إعلامي خاص لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه ومتطلباته، وتحديد آليات العمل المطلوبة، لتغطية جميع فعاليات البطولة في الصحافة والتلفزيون ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد موعد المؤتمر الصحافي للبطولة.

كما اطلع المجلس على الخطوات كافة التي تمت في الملف الخاص لإقامة بطولة كأس رئيس الدولة، ووجه الرزوقي بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية، لإخراج هذا الحدث المهم في أبهى صورة له، كما اطلع المجلس على آليات التنفيذ التي أعدها فريق العمل خلال بطولات الموسم، وصولاً إلى البطولة التي ستقام منتصف يونيو المقبل، إذ تعد هذه البطولة من أقوى البطولات التي تحرص الأندية كافة على المشاركة فيها.