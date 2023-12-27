193 سيارة في ثانية جولات الاستعراض الحر بمهرجان ليوا الدولي

اختتمت، أمس، تحديات الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات، والتي أقيمت في حلبة الاستعراض في مرعب ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، وحققت مشاركة قوية بمشاركة 193 سيارة في فئات الاستعراض المختلفة.

وفي فئة «التويوتا»، حصد سلطان يوسف الحمادي المركز الأول بمسابقة أجمل استعراض، وحلّ محمد جمعة الذيب في المركز الثاني، وجاء القطري سعود رشد المري في المركز الثالث. وفي فئة «الإن نيسان» حقق محمد راشد الظاهري المركز الأول، وحلّ محمد أحمد العوضي ثانياً، وأحمد عبدالله البلوشي ثالثاً.

وفي فئة «الإس صالون»، ظفر بأجمل استعراض محمد جمعة الذيب، وحلّ خالد البلوشي ثانياً، وعلي بن محمد البلوشي من عمان ثالثاً.