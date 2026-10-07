1000 شخصية قيادية تشارك في ملتقى محمد بن راشد للقادة

ينطلق «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز، والمتخصص في الإدارة والقيادة، يوم 13 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصُنّاع القرار والأكاديميين.

ويهدف الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية، وتوجهاتها الاستراتيجية.

ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة»، الذي يُعدّ أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية، وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يُعزّز استدامة التميّز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.

وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تستشرف مستقبل القيادة المؤسسية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وتُسلّط الضوء على دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب استعراض نماذج إدارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيّرات واستثمار الفرص.

ويضم الملتقى عدداً من المجالس القيادية الاستراتيجية التي تجمع قيادات من مختلف القطاعات في دبي، وهي «مجلس مستقبل الاقتصاد القادم»، و«مجلس قيادة مدن المستقبل»، و«مجلس السردية العالمية الجديدة».