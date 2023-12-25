«بن دري» يتوّج بلقب كأس سلطان بن زايد للبولو

فاز فريق بن دري بولو بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بعد فوزه أول من أمس على فريق لامار بولو 7-6، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب نادي غنتوت.

وتمكن البطل من تحويل تأخره في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 1-4، و2-5، على التوالي، ليحسم النتيجة 7-6 قبل نهاية المباراة، متوجاً باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأقيمت البطولة التي نظمها نادي غنتوت برعاية سموّ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وتوّج فريق «إيه إم» بولو بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بكأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، بعد تغلبه على فريق الإمارات بولو 8-6.

وفي نهاية فعاليات اليوم الختامي، قام نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد المنصوري، والمدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة خالد المرزوقي، بتتويج الفائزين.

من جانب آخر، يستعد نادي غنتوت لتنظيم بطولة كأس العام الجديد المقررة على ملاعب النادي من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري.