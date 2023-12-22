عرض زوارق «الفيكتوري» خلال جائزة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز

شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كجهة داعمة لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي استضافها مركز الإمارات للفروسية. وتأتي مبادرة نادي دبي لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والاتحادات والأندية في كل المجالات الرياضية، بما يخدم المصلحة العامة. وشارك النادي عبر إدارة فريق الفيكتوري، التي استعرضت مجموعة من الزوارق السريعة العالمية التي أحرز من خلالها إنجازات عالمية، في بطولات العالم للفئات (إكس كات وفورمولا 1 وفورمولا 2 وإف 4 إس والدراجات المائية).

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب في تصريح صحافي: «سعداء للغاية بالمشاركة في هذا المحفل الكبير وسط نخبة أهل الفروسية ورياضة قفز الحواجز الذين تقدمهم نجوم منتخبنا الذي يتأهب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024)».

وأكد أن المناسبة فرصة لتعريف جمهور هذه الرياضة بما يقدمه أبناء الإمارات من إنجازات ليس على صعيد النتائج فحسب، بل نجاحهم في تقديم منتج عالمي يتمثل في صناعة الزوارق السريعة والدراجات المائية بمختلف أنواعها، وعرضها للمرة الأولى أمام جمهور كبير من عشاق قفز الحواجز.