قرعة بطولة العرب للسلة تضع المنتخب في «مجموعة حديدية»

تغادر بعثة منتخب كرة السلة، ظهر اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 25 الجاري، ويتضمن خوض تجربة ودية مع المنتخب المصري الأحد المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض البطولة العربية، التي تستضيف مصر نسختها الـ25 خلال الفترة من 26 الجاري حتى الثالث من يناير المقبل. وأسفرت نتائج قرعة البطولة التي جرت أمس في القاهرة، عن وضع المنتخب في المجموعة الثانية الحديدية مع مصر والمغرب وتونس والكويت، فيما اقتصرت المجموعة الأولى، على أربعة منتخبات، هي: موريتانيا والجزائر والصومال وليبيا، بعد انسحاب الأردن. وسيكون أول لقاءات المنتخب أمام مصر يوم 26 الجاري.

وأكد مدير منتخبات السلة، راشد النقبي لـ«الإمارات اليوم» أن بعثة المنتخب مكتملة الصفوف، والمعسكر سيكون لرفع جهوزية «الأبيض»، قبل استحقاق البطولة العربية. وتابع: «تضم بعثة المنتخب 14 لاعباً، هم: جاسم محمد، وراشد ناصر، وراشد النعيمي (البطائح)، وعمر العامري ومحمود وسيم ومحمد أسد (الشارقة)، ومامادو ومحمد عاشور وفيصل محمد وحسن عبدالله (النصر)، وقيس عمر والشقيقان حامد وأحمد عبداللطيف (شباب الأهلي)، وعبدالعزيز خليفة (الوصل)».

وأوضح: «سبق للمنتخب التجمع لفترات قصيرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تمتد كل منها لأربعة أيام، آخرها بين 11 و14 الجاري، بغياب لاعبي شباب الأهلي لارتباطهم بالمشاركة في دوري (سوبر غرب آسيا)، ليتجه المنتخب مكتمل الصفوف إلى مصر بعد أقل من 24 ساعة على مشاركة اللاعبين في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المحلي». وأضاف: «تمثل التجربة الودية أمام المنتخب المصري القوي، فرصة سانحة لوضع اللمسات الأخيرة، وتوفير مزيدٍ من الانسجام للاعبي المنتخب قبل بداية البطولة العربية».

وعن الأهداف الموضوعة من مشاركة المنتخب في البطولة العربية، قال النقبي: «يركز الجهاز الفني بشكل رئيس على منح جميع اللاعبين فرصة خوض مواجهات قوية، بدرجة أكبر من التركيز على النتائج، لما تمثله هذه البطولة، بجانب المشاركة المقبلة في بطولة دبي الدولية يناير المقبل، من محطات ختامية قبل استحقاق المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، التي تنطلق فبراير 2024».