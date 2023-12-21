المطيوعي بطل من ذهب على مستوى العرب

حصد منتخب الدراجات ثلاث ميداليات في اليوم الرابع من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية حتى 24 الجاري، ليرتفع الرصيد إلى سبع ميداليات عربية، وذلك بعدما حصل البطل محمد المطيوعي على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة، وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني في الفئة نفسها، وجاء عبدالله الحمادي في المركز الثالث في فئة الرجال.

ونجح محمد المطيوعي في تحقيق رقم مميز في سباق فردي ضد الساعة، بعدما حقق 37:18:90 دقيقة في مسافة السباق البالغة 31 كيلومتراً، وحل عبدالله جاسم ثانيا بزمن 37:58:68 دقيقة، وجاء عبدالله وهبي من العراق في المركز الثالث.

وفي سباق فردي ضد الساعة (فئة الرجال)، فاز عبدالله الحمادي بالبرونزية، بعد أن خسر 45 ثانية، وحل ثالثاً بفارق 21 ثانية عن المركز الأول، ما حرمه الميدالية الذهبية.

وبذلك يرتفع رصيد المنتخب من الميداليات العربية إلى سبع، بواقع ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين، قبل انطلاق اليوم الخامس من البطولة اليوم، والذي يشهد سباق الفردي العام لفئة الشابات لمسافة 41 كيلومتراً، وللإناث مسافة 60 كيلومتراً.

وأكدت المهندسة، خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات إداري المنتخب، سعادتها بالإنجاز الكبير في البطولة، مشيرة في تصريح صحافي، إلى أن المنتخب أصبح رقماً صعباً في الوطن العربي وعلى المستوى القاري، بفضل ما يقوم به الدرّاجون من مجهود كبير في التدريبات والمشاركات والمعسكرات الخارجية.

وأضافت خلود الظاهري: «المنتخب أصبح له صف ثانٍ وثالث من الدراجين المتميزين، حتى وإن لم يحققوا ميداليات في البطولة الحالية، فسيكون هذا الأمر احتكاكاً جيداً لهم وخبرات للبطولات المقبلة».

وأكدت أن عبدالله جاسم حُرم الذهب في فئة الرجال بسبب حادث سقوط، لكن هذا لن يقلل من إنجازه.

. المنتخب أحرز بنهاية اليوم الرابع ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين في بطولة العرب المقامة في السعودية.