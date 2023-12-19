31 ديسمبر آخر موعد للتصويت على فئة الناشئين في «جائزة الإبداع الرياضي»

تواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تسلّم ترشيحات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة، وذلك حتى 31 ديسمبر الجاري، لتحديد أسماء الفائزين حسب الترتيب النهائي وتكريمهم في الحفل الذي يُقام يوم 10 يناير المقبل في مدينة جميرا.

وقال بيان صادر عن جائزة الإبداع الرياضي، إن «الجائزة تحرص على تكريم الناشئين الإماراتيين في كل دورة تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، كما أعلنت الجائزة عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، بترشيح ستة رياضيين من مختلف الدول العربية من أصحاب الإنجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم في حفل الجائزة أيضاً».

قائمة المرشحين العرب

1- هنا جودة (مصر) «تنس الطاولة»: (فازت بذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة الثانية عالمياً تحت 17 سنة).

2- نور سحنون (تونس) «تنس»: (ذهبيتان في البطولة الإفريقية تحت 14 سنة عام 2023).

3- ملاك العلامي (المغرب) «تنس»: (ذهبية البطولة الإفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022).

4-عبدالعزيز السيف (السعودية) «الكاراتيه»: (فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022).

5 - عبدالرحيم مجاهد (الجزائر) «الجودو»: (ذهبية بطولة إفريقيا للجودو للناشئين 2023).

6 - أحمد شماع (سورية) «رفع الأثقال»: (برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب 2023).

قائمة المرشحين الإماراتيين

1- زمزم محمد الحمادي: «الجوجيتسو»: حصدت ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و 2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

2-سلطان صالح محمد: «الرماية»: حاز الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار 2021.

3-أحمد خالد العبدولي: «التايكواندو»: نال الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

4- سعيد محمود العوضي: «الدرّاجات المائية»: فاز بالميدالية الذهبية في الترتيب النهائي، وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة (سكي ستوك) 2022.

5-الهيام سيف البلوشي، «المبارزة»: حصلت على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022.

6-ميرة عبدالله الشحي: «السباحة»: حصدت فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.