كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية السبت المقبل

يترقب عشاق الرياضات البحرية التراثية في دبي، السبت المقبل، منافسات النسخة الـ27 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، مسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023.

وقال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان له «يأخذ الحدث المرتقب أهمية كبيرة كونه يجمع النخبة من عشاق هذه الرياضة التي تمثل عبق التاريخ وأصالة الماضي في إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشعوب المنطقة في الخليج العربي وساحل عمان، حيث تصل المنافسة إلى ذروتها مع ختام موسم بطولة دبي التي تؤهل أفضل القوارب لخوض الشوط الأقوى والأغلى والأجمل».

ويقام السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى موسم 1997-1998 في قناة دبي المائية بمحاذاة ممشى الجداف بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية على مسار انسيابي لمسافة (2.3 كلم)، بين جمال الحاضر المتمثل في إطلالة برج خليفة والخليج التجاري وواجهة دبي هاربور كريك.

ويجمع السباق المرتقب ما يصل إلى 300 بحار على متن ما يزيد على 30 قارباً، ستتنافس على الناموس الكبير في شوطين، الأول الشوط (المحلي) المخصص للقوارب النخبة الـ20 في موسم بطولة دبي، والشوط (المفتوح) الذي تشارك فيه قوارب من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات، وذلك بداية من الساعة الثالثة عصراً.