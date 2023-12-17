منصور بن محمد يتوج الياباني أوكوبو بلقب «كأس دبي للسكوتر الكهربائية»

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس دبي للسكوتر الكهربائية، حيث أحرز الياباني هيكاري أوكوبو من فريق «فايد فت» المركز الأول، وجاء أنيش شيتي من فريق بوز للسباقات في المركز الثاني، بينما حل السويسري ماتياس نييرو من فريق سوبر كار بلوندي ثالثاً.

وحضر منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي أقيمت في حي دبي للتصميم بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، ونظمها مجلس دبي الرياضي والإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأليكس فورز رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، وخليل بشير نائب رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، ولوكاس دي جراس سفير الأمم المتحدة للإستدامة والسائق السابق لسيارات الفورمولا 1 والبطل السابق لسيارات الفورمولا E.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بمشاركة 16 من نخبة السائقين من الرجال والسيدات من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والهند، وجنوب افريقيا، وإستونيا، واليابان، وإسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وسويسرا، وإيطاليا، حيث خاضت الفرق منافسات النصف النهائي المقسمة على مرحلتين والتي أسفرت عن تأهل 6 متسابقين لخوض السباق النهائي للبطولة ونيل الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة وتم تصميمها وصناعتها في دبي.

وتم تصميم مسار السباق وتنفيذه بين مباني حيّ دبي للتصميم الذي تحوّل إلى مضمار يجمع بين روعة المباني وروعة السكوترات الأسرع في العالم والتي تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة، حيث تم صناعتها وتجميعها في دبي خصيصاً للبطولة.

وشهدت منافسات كأس دبي للسكوتر الكهربائية حضور مئات العائلات من مختلف الجنسيات الذين تجمعوا في حي دبي للتصميم لمتابعة البطولة، بينما شهدت البطولة متابعة الملايين عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.