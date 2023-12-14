200 لاعب في بطولة دبي لاكتشاف مواهب التنس

انطلقت منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد التنس، وأكاديمية سانيا ميرزا، بهدف استقطاب وتطوير المواهب المتميزة في رياضة التنس، بما يعكس حرص دبي على تعزيز مكانتها مركزاً لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية.



ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من الموهوبين في رياضة التنس من 40 أكاديمية رياضية، حيث تتواصل منافساتها حتى الرابع من فبراير 2024، وتتضمن سبع فئات مختلفة من الناشئين والبالغين من الرجال والسيدات، وتشمل فئات: تحت 12، و14 و18 سنة للبنين والبنات، وفردي الرجال المفتوحة، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات.



وبدأت فعاليات البطولة بمنافسات فئة البالغين والماسترز وتستمر حتى 17 الجاري، فيما تبدأ منافسات فئة الناشئين من الخامس من يناير إلى الرابع من فبراير المقبلين.



حضر حفل افتتاح البطولة: مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ونجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، والعضو المنتدب لشركة اتحاد الروح الرياضية الشريك المنظم للبطولة، سيف محمد، والرئيس التنفيذي للشركة، حذيفة إبراهيم.



وتم بث فعاليات حفل الافتتاح على قناة «زي الهندية» الشريك الإعلامي للبطولة، وجرى خلال الحفل زراعة شجرة استدامة DOTA دعماً للاستدامة البيئية.