بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تنطلق غداً

أعلنت اللجنة المنظمة عن انتهاء التحضيرات الخاصة بانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة في 14 الجاري، في المنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام من 14 إلى 16 الجاري، بمشاركة نخبة سلالات الخيول العربية وأنقاها، وملاك ومُربّي واسطبلات الخيول الأصيلة من داخل الدولة وخارجها. وأشار الزيودي إلى أن جائزة البطولة التي تصل إلى 4 مليون درهم إماراتي تعدّ تأكيدًا على أهميتها، بالإضافة إلى جائزة "سيف الفجيرة الذهبي".