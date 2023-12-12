أوستهاوزن يحقق اللقب الـ 10 في «السباق إلى دبي» للغولف

حقق الجنوب إفريقي لويس أوستهاوزن اللقب الشخصي العاشر في مسيرته في جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حصد فوزه في بطولة ألفريد دونهيل الجنوب إفريقية.

جاء فوز اوستهاوزن بعد منافسة قوية امتدت ليوم خامس إضافي بسبب أحوال الطقس الماطرة، لينهي المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن صاحب المركز الثاني الجنوب أفريقي تشارل شوارتزيل الذي حقق 16 ضربة تحت المعدل.

يعتبر هذا أول لقب لأوستهاوزن منذ خمس سنوات، عندما توج بلقب بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة في ديسمبر من عام 2018، وهو الذي حقق نجاحات بارزة في مسيرته من أهمها حصد لقب البطولة المفتوحة العريقة في أسكتلندا في عام 2010، وهي إحدى أهم البطولات الكبرى في رياضة الغولف.

اعترف أوستهاوزن عقب الفوز، أنه حاول في 12 مشاركة سابقة حصد اللقب، لذلك فإن الفوز كان يريده بشدة، وقال: «إنها واحدة من البطولات التي أردت دائماً الفوز بها، استغرق الأمر مني بعض الوقت لكنني نجحت في تحقيق ذلك في نهاية المطاف».

وكان الإنجليزي ماركو بينج أحد أكبر المستفيدين في البطولة بعدما جاء بالمركز الرابع، ليتقدم 28 خطوة ويصبح بالمركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر لهذا الأسبوع، والذي يتنافس فيه اللاعبون على مدار الموسم.