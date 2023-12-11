غزارة تهديفية في الجولة الثالثة لدوري الاكاديميات الخاصة بعجمان
شهدت مباريات الجولة الثالثة لبطولة الأكاديميات الخاصة لكرة القدم التي ينظمها مركز كواترو في عجمان برعاية شركة المشروبات الصحية بوكاري سوت بمشاركة 20 فريقا لفئتي تحت 12 و 14 سنة، غزارة تهديفية كبيرة.
فضمن مباريات المجموعة الاولي لفئة 12 سنة حقق فريق الأكاديمية الارجنتينية A فوزا كبيرا على دولفين A، بنتيجة 9-4، ونجح فريق اكاديمية ريتش تارجيت في حصد نقاط المباراة بعد فوزة على اكاديمية المستقبل بنتيجة4-3، ليتربع أكاديمية المستقبل في الصدارة برصيد 6 نقاط ، يليه اكاديمية نادي العين B في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
واسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز الاكاديمية الأرجنتينية B على اكاديمية دولفين B 3-2 ، وتغلبت اكاديمية المجد على اكاديمية النادي الاهلي 6-1.
وضمن فئة 14 سنة اكتسحت اكاديمية دولفين، الاكاديمية الارجنتينية A، كما حقق فريق اكاديمية ا فوزا كبيرا علي اكاديمية بالرس، 4-1، كما فاز فريق الاكاديمية الارجنتينية B علي اكاديمية تالنت بهدفين مقابل هدف، وتغلبت اكاديمية المجد علي اكاديمية النادي الاهلي 3-2.
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