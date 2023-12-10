منتخب القوة البدنية يغادر إلى ماليزيا

غادرت إلى ماليزيا أمس بعثة منتخب القوة البدنية للمشاركة في بطولة اسيا، التي تنطلق منافساتها بعد غد، وتضم البعثة الامين العام محمد المري رئيسا وسبعة لاعبين ولاعبات هم اللاعبتين شمة الحوسني بوزن 52 كيلوغرام، ومريم عباس في وزن 52 كيلوغرام، واللاعبون: البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي بوزن 83 كيلوغرام، وماجد يوسف آل رضا بوزن 83 كيلوغرام، ومنصور المرزوقي 74 كيلوغرام ومحمد الحميدي بوزن 105 كيلوغرام، وجوهن اندوسو بوزن 105 كيلوغرام.