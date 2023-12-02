قوارب التجديف تبحر للتوعية بـ «البيئة والمناخ والاستدامة»

تشهد القناة المائية في قلب «دبي مارينا»، بداية من الساعة الثانية ظهر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية، مع انطلاق مسيرة قوارب التجديف، المبادرة المشتركة التي ينظمها اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28).

وتهدف المسيرة، التي ستتجمع في مقر نادي دبي في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي)، إلى التوعية بالمحافظة على البيئة وقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة، بمشاركة نخبة من محبي الرياضات البحرية، وهواة رياضة التجديف، على متن أكثر من 30 قارباً ستبحر جميعها لمسافة تزيد على 2000 متر داخل مياه القناة المائية في منطقة «دبي مارينا»، وبين أبرز معالم المنطقة الجميلة.