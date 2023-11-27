4 مشاركات لقضاة ملاعب الإمارات في دوري أبطال آسيا

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي طاقم إماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، يعاونه محمد أحمد، وحسن المهري، وسلطان محمد، بجانب أحمد عيسى، ومحمد عبيد (حكما الفيديو)، لإدارة مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي المقررة غداً، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويشهد يوم بعد غدٍ ثلاث مشاركات، حيثُ يدير عادل النقبي وعلي راشد وسبت عبيد، ويحيى الملا (حكم الفيديو) مباراة بوهانج الكوري وهانوي الفيتنامي.

ويُشارك محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد (حكما الفيديو) ضمن طاقم تحكيم مباراة أوراوا الياباني ووهان ثري الصيني، فيما يُشارك سلطان محمد (حكماً رابعاً)، وأحمد درويش ومحمد عبيد (حكما الفيديو) في إدارة مباراة فينتفورت الياباني وملبورن سيتي الأسترالي.