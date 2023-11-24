تحدي فرجان دبي للبادل ينطلق اليوم

تنظم «فرجان دبي» المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، اليوم، النسخة الثانية من تحدي فرجان دبي للبادل، والتي تستمر حتى بعد غدٍ الأحد، بمشاركة أكثر من 200 مواطن ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، وذلك في ملعب رياضة البادل في دبليو بي إيه - القوز.

ويهدف تحدي فرجان دبي للبادل إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفريج واعتماد أنماط حياة صحية، إضافة إلى بث الروح الرياضية وترسيخ الإيجابية والسعادة بين أفراد الأحياء السكنية، فضلاً عن اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع، وتعتبر رياضة عصرية تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات.

ومن المقرر إقامة المنافسات في التحدي بين فرق تمثل جميع الأحياء السكنية في دبي، على أن يتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.