«فاتنة» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية

توجت الفرس «فاتنة» العائدة للإسطبلات الملكية العمانية بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الـ13 التي أقيمت بمضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء في المغرب، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الـ30.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتمكنت الفرس «فاتنة» المنحدرة من نسل ( داحس X ماكسينسي)، وتحت إشراف المدرب سانشيز فريدريك وتحت قيادة الفارس فوريست ميكايل، من التفوق عن جدارة واستحقاق والظفر بلقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في السباق الذي أقيم لمسافة 1750 متراً والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 2:06:00 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أماني أطلس» (شارة الخالدية X فدوى) للمالك مربط أطلس وتحت إشراف المدرب المرتقي محمد وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «زين الحالة» (عاصي X شماد دي غزال) للمالك السكاب ريسينغ وتحت إشراف المدرب العماري محمد وقيادة الفارس لكجل عمر.

حضر السباق وتوج الأبطال سفير الدولة لدى المغرب العصري الظاهري، ومشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، بجانب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس عمر الصقلي، ونائب المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام دباغ.