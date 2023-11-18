619 لاعباً يشاركون في بطولة العالم للخماسي الحديث «غلوبال ليزر رن»

تنطلق اليوم البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث (مسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري) «غلوبال ليزر رن»، التي ينظمها اتحاد الخماسي الحديث في ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية بأبوظبي، وبدعم الهيئة العامة للرياضة، وإشراف الاتحاد الدولي. وتشهد البطولة مشاركة 619 لاعباً ولاعبة منهم 449 لاعباً ولاعبة من الإمارات، والباقي من مختلف الجنسيات من عمر (سبع سنوات وفوق 40 سنة).

أعلنت ذلك الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، تم عقده بمركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، بحضور أحمد أبوزيد المدير الفني للاتحاد، وحمد الدوسري لاعب منتخب الخماسي الحديث.

وأكدت المطروشي حرص الاتحاد على تحقيق أعلى معدلات النجاح في هذه النسخة، مشيدة بلاعب المنتخب سيف لشكري الذي أصبح أول لاعب إماراتي يمارس خمس فئات في «الخماسي الحديث».