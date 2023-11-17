6 إيجابيات و3 سلبيات في أول مباراة رسمية للمدرب بينتو مع المنتخب

سجلت مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيبالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أول من أمس، ست إيجابيات سيبني عليها الأبيض في بداية مشوار طويل في طريق تحقيق حلم الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد «إيطاليا 1990»، فيما شهدت المباراة الرسمية الأولى للمدرب البرتغالي باولو بينتو ثلاث سلبيات يتطلع إلى تفاديها في المباراة المقبلة أمام مضيفه منتخب البحرين في 21 الجاري.

وتبرز الإيجابيات في البداية القوية والجادة للمنتخب في مشواره بهذه التصفيات، وتسجيل مهرجان أهداف (4-صفر)، وتعامل اللاعبين مع المباراة بجدية كبيرة وإصرارهم على تحقيق فوز كبير، خصوصاً خط الهجوم، وظهور المنتخب في هذه المباراة بقوة هجومية ضاربة تمثلت في علي مبخوت وعلي صالح وكايو كانيدو فابيو دي ليما بجانب التفاهم والانسجام الكبيرين بين لاعبي خط الوسط والهجوم وتوج ذلك بهذا الفوز الكبير، إضافة إلى محافظة الحارس خالد عيسى على شباكه نظيفة، ما يعد مؤشراً إيجابياً.

في المقابل، كشفت المباراة عن سلبيات تحتاج إلى علاج من قبل الجهاز الفني، خصوصاً على صعيد غياب الانسجام بالشكل المطلوب في بعض فترات المباراة بين خط الدفاع، ما تسبب في حالة ارتباك، لاسيما في بداية المباراة، كان يمكن أن يستغلها منتخب نيبال للوصول إلى شباك المنتخب، بجانب وجود بطء في بناء الهجمات، إذ كان بإمكان المنتخب زيادة أهدافه في مرمى نيبال.

ومن الملاحظات السلبية أيضاً، غياب الجمهور عن المدرجات بكثافة، باستثناء عدد مقدر من المشجعين حرصوا على الوجود ودعم المنتخب، في حين بدت بقية المدرجات في الملعب شبه خالية من الجمهور، وهناك علامة استفهام بشأن سبب غياب الجمهور عن المدرجات بكثافة، على الرغم من أن المباراة أقيمت في أرضه!

الأبيض بدأ التصفيات بفوز عريض بأربعة أهداف نظيفة.

إيجابيات

- البداية القوية والجادة للمنتخب.

- تسجيل مهرجان أهداف.

- تعامل اللاعبين مع المباراة بجدية، وإصرار كبير على الفوز.

- ظهور المنتخب بقوة هجومية ضاربة.

- التفاهم والانسجام الكبيران بين لاعبي الوسط والهجوم.

- محافظة الحارس خالد عيسى على شباكه نظيفة

سلبيات

- غياب الانسجام الدفاعي بالشكل المطلوب في بعض فترات المباراة.

- بطء في بناء الهجمات كان سيرفع من الحصيلة التهديفية.

- غياب واضح للجمهور عن الحضور في المدرجات بكثافة.

المدرب البرتغالي: راضٍ عن خط الدفاع لكنه بحاجة إلى تحسين

وصف المدرب البرتغالي باولو بينتو، الفوز الذي حققه المنتخب أمام نيبال بأربعة أهداف نظيفة بـ«المهم جداً»، ضمن الجولة الأولى في هذه التصفيات المشتركة، مؤكداً أنه راضٍ عن خط الدفاع، لكنه بحاجة إلى تحسين وتطوير، خصوصاً في مركز قلب الدفاع، كونه يفتقر إلى الانسجام، معتبراً أنه يجب ألّا يكون المنتخب متجانساً في خط الهجوم فقط، مشدداً على أهمية تسجيل الأهداف مبكراً في مثل هذه المباريات.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «يجب أن يكون دور خط الدفاع مساوياً لدور خط الهجوم في بناء الهجمة، وهذا الأمر سنعمل عليه في الفترة المقبلة».

وتابع: «تسجيل المنتخب أربعة أهداف في هذه المباراة أمر مهم بقدر أهمية عدم استقبال شباكنا أي هدف». وأكد مدرب المنتخب أن الفوز في هذه المباراة كان أمراً حتمياً قياساً بأداء اللاعبين في هذه المباراة، والعمل الذي قام به المنتخب قبل المباراة.

ووصف بينتو أداء المنتخب بشكل عام بالجيد والتصاعدي، خصوصاً في الشوط الأول، وأن فاعلية المنتخب كانت أكثر في النصف الأول من المباراة، مشدداً أهمية صناعة الأهداف عبر الكرات الثابتة، مشيراً إلى أن الأداء انخفض قليلاً في الشوط الثاني، لكن هناك مجال للتحسن في المباريات القادمة، وتقديم أفضل أداء.

وأضاف مدرب المنتخب: «في الشوط الأول وجدنا صعوبة في إيجاد مساحات وثغرات خلف خط الدفاع النيبالي، وكان هناك بطء في بناء الهجمة، لكن كان هناك تحسن في هذه الجزئية في الشوط الثاني». وأشار بينتو إلى أهمية العمل على تحسين الأداء التكتيكي والفني للمنتخب بشكل مستمر، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تحليل المباراة لمعرفة النقاط السلبية والإيجابية. وعدَّ مدرب المنتخب المهاجم علي مبخوت بأنه لاعب له قيمة فنية كبيرة، وأن وجوده مهم جداً في المنتخب، مشيراً إلى أنه بجانب أدواره الهجومية فإنه يقوم بأدوار دفاعية لمساعدة خط الدفاع.

وعما إذا كان استبداله للمدافع خليفة الحمادي بداعي الإصابة، أكد بينتو أن خليفة الحمادي ليس مصاباً، وأن استبداله كان تكتيكاً فنياً، بهدف إراحته، لكون نتيجة المباراة كانت شبه محسومة، كما أن أمام المنتخب مباراة مهمة أمام البحرين في الجولة الثانية للتصفيات.