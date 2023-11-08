3 قرى رياضية في دبي مفتوحة مجاناً للجمهور

تواصل القرى الرياضية الثلاث في دبي (كايت بيتش، حديقة مشرف، وون سنترال) استقبال الجمهور مجاناً ضمن منافسات تحدي دبي للياقة البدنية الذي يستمر حتى 26 الجاري، ويهدف إلى حث سكان دبي وزوّارها وجميع الجماهير الراغبة في المشاركة من كل الأعمار، على ممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 يوماً، بواقع 30 دقيقة كل يوم.

وتحظى القرى الثلاث بحضور جماهيري كبير يومياً، خصوصاً قرية «كايت بيتش» ذات الموقع المميز على شواطئ جميرا ويتوافر فيها ألعاب متنوّعة وتجهيزات راقية تجذب جميع فئات المجتمع باختلاف الأعمار.

وانطلق التحدي 28 أكتوبر الماضي عبر أنشطة ورياضات متنوعة تُقام في أماكن عدة في دبي، وتحظى بمشاركة وإقبال واسعين من الجمهور، وتبرز فيها أنشطة اللياقة البدينة وصالات التمارين العامة، وسباقات الجري والدرّاجات الهوائية والألعاب الترفيهية والمائية والصالات والقفز وغيرها.

للإطلاع على تفاصيل القرى الرياضية الثلاث في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.